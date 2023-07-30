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10:56, 30 июля 2023Россия

Медведев предрек применение ядерного оружия при успехе контрнаступления ВСУ

Медведев: России пришлось бы применить ядерное оружие при отторжении территорий
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Россия была бы вынуждена применить ядерное оружие в случае, если бы контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось успешным и привело бы к отторжению части российских территорий. Об этом в воскресенье, 30 июля, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия», — предрек политик, подчеркнув, что другого выхода у Москвы не осталось бы.

Таким образом, пояснил он, российские военные, отражая атаки ВСУ, не только защищают свою страну, но и предотвращают мировой конфликт.

Ранее в июле Медведев назвал западных политиков рептилоидами. Так он прокомментировал фотографию, на которой изображены президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и другие западные политики.

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