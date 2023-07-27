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22:06, 27 июля 2023Россия

Медведев назвал западных политиков рептилоидами

Дмитрий Медведев назвал западных политиков рептилоидами
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал западных политиков рептилоидами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как заявил Медведев, в США начались «параноидальные поиски инопланетян». «Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды — явно не люди!» — добавил он, комментируя опубликованную в посте фотографию, на которой изображены президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и другие западные политики.

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    Марина Совина
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