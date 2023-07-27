Разведчик впервые рассказал о секретной программе США по изучению НЛО. Он заявил, что власти укрывают корабли пришельцев

Сотрудник спецслужб Дэвид Груш под присягой рассказал Конгрессу о тайной войне из-за НЛО

26 июля в Вашингтоне прошли слушания надзорного подкомитета Конгресса США. Конгрессмены собрались, чтобы выслушать заявления бывшего сотрудника спецслужб, утверждающего, что американские власти уже много лет изучают разбившиеся инопланетные аппараты. «Лента.ру» выяснила, стоит ли ему верить.

Поводом для заседания стали заявления 36-летнего Дэвида Груша — бывшего сотрудника Национального управления военно-космической разведки США. Обычно считается, что в обязанности этой организации входит управление спутниками-шпионами и анализ полученных снимков. Груш утверждает, что с 2019 года он участвовал в работе секретной государственной комиссии по изучению «неопознанных летающих феноменов», а затем в течение нескольких месяцев был одним из ее руководителей.

В апреле 2023 года Груш ушел в отставку. По его словам, за время работы в комиссии он получил свидетельства того, что власти знают о существовании пришельцев и скрывают это. Ему хотелось, чтобы эта информация стала достоянием общественности

В июне Груш дал ряд интервью, в которых рассказал об этом подробнее и раскритиковал американские власти. Его высказывания привлекли внимание двух конгрессменов-республиканцев: представителя Теннесси Тима Буршетта и представительницы Флориды Анны Паулины Луны. В прошлом Буршетт боролся за права людей, которые любят есть мертвых животных, найденных на обочинах дорог, и неоднократно признавался, что верит в инопланетян. Луна известна в качестве горячей поклонницы Дональда Трампа: она не признает легитимность президентских выборов в 2020 году и выступает против абортов и военной помощи Украине.

Буршетт и Луна инициировали официальное расследование в отношении НЛО, которое и увенчалось приглашением Груша в Конгресс. Кроме него, на слушаниях также выступили отставные военные пилоты, видевшие неопознанные объекты своими глазами.

Конгрессмены Тим Буршетт (справа) и Лорен Боберт Фото: Cliff Owen / AP

Тайная война за инопланетные технологии

В июньских интервью сайту The Debrief, телеканалу NewsNation и французской газете Le Parisien Груш рассказал, что американские власти узнали о существовании пришельцев еще в начале XX века. По его словам, первый инопланетный аппарат потерпел крушение в 1933 году в Италии. Муссолини сохранил это в секрете, однако во время Второй мировой войны Ватикан по своим каналам сообщил о находке американским властям. В 1944 или 1945 году обломки тайно переправили в США.

По утверждению Груша, в мире уже 80 лет продолжается невидимая борьба между правительствами многих государств — как враждебных, так и дружественных. Каждая страна пытается первой добраться до мест, где побывали пришельцы или упали их аппараты, чтобы присвоить инопланетные технологии и получить военное преимущество.

Сам Груш ни разу не видел инопланетные аппараты, однако, по его словам, неоднократно общался с высокопоставленными сотрудниками спецслужб и военными, которые непосредственно участвовали в их поиске и захвате. По его словам, некоторые объекты были получены в исправном состоянии и по размерам сопоставимы с футбольным полем. Сейчас они хранятся у некоего частного подрядчика.

Или эти люди мне лгут и у них нервное расстройство, или все эти безумные вещи действительно происходят. И я не представляю, чем их объяснить. Это никакой не болотный газ, не огни святого Эльма и не шаровая молния. Можно увидеть и потрогать реальные технические устройства, а в некоторых случаях и их пилотов Дэвид Груш

Груш утверждает, что знает о случаях, когда аппараты пришельцев вели деятельность, которую можно интерпретировать как враждебную — например, совершали полеты в непосредственной близости от ядерных объектов. По его мнению, попытки сохранить эту информацию в секрете вредят национальной безопасности США.

Фотография из «Розуэлльского отчета» ВВС США, рассекреченного в 1997 году Фото: US Air Force / AP

Останки с «нечеловеческой биологией»

Перед выступлением в Конгрессе Груш принес присягу. В случае лжесвидетельства ему могла бы грозить ответственность, поэтому он был куда осторожнее в своих заявлениях. Он отказался говорить об «аппаратах величиной с футбольное поле», не стал называть конкретные имена, организации и компании, работающие с неземными технологиями, и не предъявил ни одного доказательства — все они, по его словам, слишком секретны.

Тем не менее, он повторил, что ему известны случаи, когда американские власти находили разбившиеся аппараты пришельцев. Более того, иногда на месте крушения обнаруживали останки с «нечеловеческой биологией».

Дэвид Груш Фото: Nathan Howard / AP

По словам Груша, еще во время работы в комиссии он столкнулся с активным противодействием, когда пытался получить дополнительную информацию о находках. Он утверждает, что слышал о людях, которым власти «причинили вред», чтобы помешать распространению информации о пришельцах. Когда у него спросили, знает ли он о людях, которые были за это убиты, Груш отказался отвечать.

По словам Груша, после выступлений в прессе ему стали мстить. В результате, как он утверждает, пострадала и его профессиональная карьера, и личная жизнь. В чем именно заключалась месть, Груш не уточнил.

С похожими жалобами выступал и организатор слушаний, конгрессмен Тим Буршетт. Во время брифинга в четверг, 20 июля, он рассказал, что Луна столкнулась с серьезным отпором со стороны федеральных чиновников, когда начала задавать вопросы об НЛО. По словам Буршетта, Луне отказали «в доступе к информации, которая доказывает, что пришельцы существуют».

Мы столкнулись с серьезными препятствиями в преддверии этих слушаний. Множество людей против того, чтобы эта информация стала публичной Тим Буршетт конгрессмен

Буршетт также заявил, что власти США владеют образцами технологий, которые «идут вразрез с известными законами физики», и обвинил военных в попытке скрыть эти факты.

Американские военные против НЛО

Заявления Груша дополняли выступления бывших военных пилотов Райана Грейвса и Дэвида Фрейвора. В прошлом и тот, и другой уже рассказывали о своих встречах с неопознанными объектами, и не смогли добавить ничего нового.

Имя Фрейвора впервые появилось в прессе в 2017 году, когда Пентагон рассекретил ряд документов о поиске НЛО и опубликовал два видео, на которых были сняты неопознанные объекты.

По словам Фрейвора, инцидент, в котором он участвовал, произошел в 2004 году. В перехвате неопознанного объекта, напоминающего драже Tic Tac, участвовали авианосец Nimitz, ракетный крейсер Princeton и несколько других кораблей, а также палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения Grumman E-2 Hawkeye, истребители McDonnell Douglas F/A-18 Hornet.

Фрейвор, пилотировавший один из истребителей, наблюдал на расстоянии нескольких километров округлый белый объект длиной около 14 метров, на котором не было заметно крыльев и двигательных установок. Когда НЛО опустился к океану, под ним начала вспениваться вода. Затем объект поднялся на высоту 200-300 метров и разогнался до 500 узлов (более 900 километров в час). Фрейвор попытался перехватить объект, но тот на сверхзвуковой скорости улетел вверх.

Бывший лейтенант ВМС США Райан Грейвс еще в 2021 году заявил, что он и другие пилоты его эскадрильи истребителей F/A-18 наблюдали «странные и весьма маневренные» неопознанные объекты над водной гладью в районе Атлантического океана к юго-востоку от города Вирджиния-Бич, штат Вирджиния. По словам Грейвса, это происходило практически каждый день на протяжении двух лет подряд, начиная с 2015 года. В конечном итоге пилоты начали принимать НЛО как должное.

В начале 2023 года на волне скандала, разгоревшегося после обнаружения в США китайского зонда со шпионским оборудованием, Грейвс выступил с новыми разоблачениями. Он заявил, что порядка 50-60 человек, служивших с ним в 2014-2015 годах, могли бы рассказать о ежедневных наблюдениях объектов неизвестного происхождения. «Неопознанные аномальные явления — это проблема национальной безопасности, и нам срочно нужно больше данных», — писал он в издании The Hill.

Пентагон опроверг заявления Груша

Американское военное ведомство выступило с опровержением утверждений Дэвида Груша еще в июне. Согласно его заявлению, AARO, подразделение Минобороны США, занимающееся изучением НЛО, не выявило достоверной информации, подтверждающей существование государственных программ, которые получили материалы инопланетного происхождения или изучали инопланетные технологии. После слушаний в Конгрессе пресс-секретарь Пентагона Сью Гог повторно отвергла обвинения Груша.