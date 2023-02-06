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04:42, 6 февраля 2023Наука и техника

Американский пилот рассказал об аномальных явлениях над базами США

Пилот Грейвс заявил, что неопознанные аномальные явления пролетают над военными базами США

Фото: Mike Blake / Reuters

Американский офицер в отставке, летчик-истребитель Райан Грейвс рассказал, что во время службы многократно видел неопознанные аномальные явления. Об этом он написал в материале для The Hill.

Пилот заявил, что над военными объектами и полигонами США много раз замечали неопознанные аномальные явления, «демонстрирующие исключительные возможности». «Мы не знаем, кто они, и не можем смягчить их присутствие», — подчеркнул он.

Грейвс добавил, что порядка 50-60 человек, служивших с ним в 2014-2015 годах, могли бы рассказать о ежедневных наблюдениях этих объектов. «Неопознанные аномальные явления — это проблема национальной безопасности, и нам срочно нужно больше данных», — заключил он.

Ранее в США сообщили о росте числа наблюдений НЛО. С начала 2021 года было зафиксировано 366 подобных случаев.

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Марина Совина
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