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20:53, 13 января 2023Наука и техника

В США сообщили о росте числа наблюдений НЛО

ABC7: опубликован отчет о наблюдении 366 НЛО с начала 2021 года

Кадр: видео ABC7

Разведывательное сообщество США заявило о росте количества наблюдений неопознанных летающих объектов (НЛО) военнослужащими. В ведомстве заявили, что это позволяет лучше понять, какие природные и техногенные явления происходят в воздушном пространстве. Об этом сообщает телеканал ABC7.

Согласно новому отчету, опубликованному офисом директора Национальной разведки 12 января, с 2021 года было зафиксировано 366 неопознанных аномальных явлений (НАЯ), что значительно больше 144 случаев, о которых сообщалось в первом отчете. При этом около половины из них получили объяснение, тогда как ранее удалось объяснить только один случай.

26 НЛО оказались беспилотными летательными аппаратами, 163 — воздушными шарами или объектами, похожими на них, а шесть отнесли к обманам зрения. В целом, по словам чиновников, не существует доказательств сверхъестественного происхождения всех зарегистрированных НАЯ, хотя 171 случай требует дальнейшего анализа, поскольку НЛО в них продемонстрировали необычные свойства или потенциальные летные характеристики.

Отмечается, что увеличение числа зарегистрированных наблюдений частично объясняется усилиями по дестигматизации темы НАЯ и признанию потенциальных рисков, связанных с полетами и национальной безопасностью.

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Александр Еникеев
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