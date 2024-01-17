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10:40, 17 января 2024Россия

Медведев объяснил опасность существования «любой Украины» для ее жителей

Зампред Совбеза Медведев заявил, что существование Украины опасно для ее жителей

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Существование Украины опасно для ее жителей. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

При этом он подчеркнул, что речь идет не только о нынешнем государстве и его властях, а о «совершенно любой Украине».

Политик объяснил, что наличие самостоятельного государства на исторически российских территориях будет постоянно давать поводы для новых военных действий. «Поздно. Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой "стране"», — написал он.

По словам Медведева, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, на что не повлияют «бумажки о безопасности», подписанные странами Запада. Зампред Совбеза считает, что конфликт ни вступление Украины в НАТО, ни ассоциация с Евросоюзом не предотвратят конфликт, который «может произойти и через десять, и через пятьдесят лет».

«Именно поэтому существование Украины и фатально для украинцев. Они практичные люди в конечном счете, — отметил политик. — Как бы они ни ненавидели российское руководство. Как бы ни стремились в мифические Евросоюз и НАТО».

В результате, заключил Медведев, украинцы рано или поздно поймут, что жизнь в одном государстве с Россией для них выгоднее, чем война.

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      Сергей Истомин
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