Зампред Совбеза Медведев заявил, что существование Украины опасно для ее жителей

Существование Украины опасно для ее жителей. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

При этом он подчеркнул, что речь идет не только о нынешнем государстве и его властях, а о «совершенно любой Украине».

Политик объяснил, что наличие самостоятельного государства на исторически российских территориях будет постоянно давать поводы для новых военных действий. «Поздно. Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой "стране"», — написал он.

По словам Медведева, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, на что не повлияют «бумажки о безопасности», подписанные странами Запада. Зампред Совбеза считает, что конфликт ни вступление Украины в НАТО, ни ассоциация с Евросоюзом не предотвратят конфликт, который «может произойти и через десять, и через пятьдесят лет».

«Именно поэтому существование Украины и фатально для украинцев. Они практичные люди в конечном счете, — отметил политик. — Как бы они ни ненавидели российское руководство. Как бы ни стремились в мифические Евросоюз и НАТО».

В результате, заключил Медведев, украинцы рано или поздно поймут, что жизнь в одном государстве с Россией для них выгоднее, чем война.