Зампред СБ Медведев назвал украинцев практичными людьми, которые выберут жизнь

Украинцы — практичные люди, которые в конечном счете выберут жизнь. Такую характеристику народу Украины дал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По мнению политика, украинцы рано или поздно поймут, что жизнь в одном государстве с Россией для них выгоднее, чем война.

«Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше (...) И чем быстрее украинцы осознают это --тем лучше», — заявил Медведев.

Ранее зампред Совбеза назвал смещение правящего режима на Украине одной из целей 2024 года. Он подчеркнул, что в новом году спецоперация продолжится, а ее целью останется разоружение Вооруженных сил Украины, а также достижение отказа Киевом от идеологии неонацизма.