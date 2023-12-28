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11:44, 28 декабря 2023Россия

Медведев назвал смещение режима на Украине одной из целей 2024 года

Зампред СБ Медведев назвал одной из целей 2024 года смещение режима на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал смещение правящего режима на Украине одной из целей 2024 года. Об этом политик написал в Telegram .

Он подчеркнул, что в новом году спецоперация продолжится, а ее целью останется разоружение Вооруженных сил Украины, а также ее отказ от идеологии неонацизма. «Смещение правящего бандеровского режима — явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута», — добавил Медведев.

Кроме того, комментируя вероятность переговоров с Украиной в 2024 году, зампред Совбеза заявил, что Россия никогда не отвергала возможность диалога. «Подобные "переговоры" никак временем не ограничены», — отметил он.

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      Сергей Истомин
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