Медведев назвал смещение режима на Украине одной из целей 2024 года

Зампред СБ Медведев назвал одной из целей 2024 года смещение режима на Украине

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал смещение правящего режима на Украине одной из целей 2024 года. Об этом политик написал в Telegram .

Он подчеркнул, что в новом году спецоперация продолжится, а ее целью останется разоружение Вооруженных сил Украины, а также ее отказ от идеологии неонацизма. «Смещение правящего бандеровского режима — явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута», — добавил Медведев.

Кроме того, комментируя вероятность переговоров с Украиной в 2024 году, зампред Совбеза заявил, что Россия никогда не отвергала возможность диалога. «Подобные "переговоры" никак временем не ограничены», — отметил он.