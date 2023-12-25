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09:53, 25 декабря 2023Россия

Медведев назвал филькиной грамотой гарантии безопасности для Украины

Медведев счел декларацию по гарантиям безопасности для Киева филькиной грамотой

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Украины можно назвать филькиной грамотой, поскольку это просто слова. Так ситуацию прокомментировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Очевидно, в самой этой декларации вообще нет никакой добавленной ценности. Декларация — всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота», — написал политик. В то же время он отметил, что она предполагает возможность заключения двусторонних соглашений с конкретными условиями обеспечения безопасности, что серьезнее.

Рассуждая на тему, Медведев отметил, что «какая-нибудь безумная страна» может даже решить создать военную базу на Украине. Он указал, что НАТО в целом не хочет войны с Россией и не принимает к себе Украину, однако в индивидуальном порядке страны могут действовать по желанию. Зампред Совбеза задался вопросом, как тогда будет трактоваться пятая статья устава НАТО, когда Россия нанесет удар по такой военной базе.

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Ранее стало известно, что шесть стран Европейского союза не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины. Речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

22 декабря руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что к декларации о гарантиях безопасности присоединилась 31 страна, 15 из них показали готовность начать консультации по двусторонним соглашениям, в том числе все государства G7. Он также выразил надежду на подписание гарантий безопасности для Украины до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

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      Алина Гончарова
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