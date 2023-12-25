Медведев назвал филькиной грамотой гарантии безопасности для Украины

Медведев счел декларацию по гарантиям безопасности для Киева филькиной грамотой

Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Украины можно назвать филькиной грамотой, поскольку это просто слова. Так ситуацию прокомментировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Очевидно, в самой этой декларации вообще нет никакой добавленной ценности. Декларация — всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота», — написал политик. В то же время он отметил, что она предполагает возможность заключения двусторонних соглашений с конкретными условиями обеспечения безопасности, что серьезнее.

Рассуждая на тему, Медведев отметил, что «какая-нибудь безумная страна» может даже решить создать военную базу на Украине. Он указал, что НАТО в целом не хочет войны с Россией и не принимает к себе Украину, однако в индивидуальном порядке страны могут действовать по желанию. Зампред Совбеза задался вопросом, как тогда будет трактоваться пятая статья устава НАТО, когда Россия нанесет удар по такой военной базе.

Ранее стало известно, что шесть стран Европейского союза не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины. Речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

22 декабря руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что к декларации о гарантиях безопасности присоединилась 31 страна, 15 из них показали готовность начать консультации по двусторонним соглашениям, в том числе все государства G7. Он также выразил надежду на подписание гарантий безопасности для Украины до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.