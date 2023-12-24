Шесть стран Евросоюза не присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Как отреагировал Киев?

Шесть стран ЕС не присоединились к гарантиям безопасности для Украины

Шесть стран Европейского союза (ЕС) не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины, об этом сообщил замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Сибига.

Речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте. В Киеве считают, что у этих государств есть политическая воля присоединиться к документу.

Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать стороной декларации Андрей Сибига замглавы офиса президента Украины

Глава офиса Зеленского сообщил, что к декларации присоединились более 30 стран

22 декабря руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал ряд стран Европейского союза (ЕС) и НАТО, которые пока не присоединились к гарантиям безопасности для Украины.

Из членов Евросоюза соглашение пока не поддержали Австрия, Хорватия, Мальта, Польша, Словакия и Венгрия. Также к декларации пока не присоединились 5 из 31 членов НАТО: Турция, Польша, Словакия, Венгрия и Хорватия. По слова Ермака, необходимо поощрять государства присоединиться к документу.

Глава офиса Зеленского сообщил, что к декларации о гарантиях безопасности присоединилась 31 страна, 15 из них выразили готовность начать консультации по двусторонним соглашениям, в том числе все государства G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США), Нидерланды и ЕС. Франция, Италия, ФРГ и Соединенное Королевство передали проекты соответствующих соглашений, уточнил политик.

Украина готова переходить от консультаций к двусторонним переговорам со странами по заключению соглашений о гарантиях безопасности. Важной частью двусторонних соглашений будут положения о совместном оборонном производстве Андрей Ермак глава офиса президента Украины

Ранее Ермак выразил надежду на подписание гарантий безопасности для Украины до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Он добавил, что они должны действовать до момента присоединения Украины к НАТО.

Что известно о согласовании гарантий безопасности для Украины?

В конце августа министр иностранных дел Франции Катрин Колонна рассказала, что на саммите НАТО, который прошел в июле в Вильнюсе, страны G7 решили заключить двусторонние соглашения о безопасности с Украиной. К такой же схеме присоединилось еще около 20 стран.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в начале сентября заявил, что к формальному пакту о гарантиях безопасности уже присоединились 28 государств. Украинские власти хотят, чтобы гарантами безопасности выступила 51 страна, отметил политик.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявлял, что страны Европы отдельно могут выступать гарантами безопасности для Украины, но Евросоюз в целом как блок не уполномочен это делать.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в июле сообщал, что западные гарантии безопасности Украины будут дополнены в совместном коммюнике по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

Отмечалось, что в Альянсе превалируют два варианта дальнейшего развития отношений альянса с Украиной: либо западный блок даст Киеву полновесные официальные гарантии безопасности, либо будет помогать и укреплять страну в военном отношении по модели Израиля.

8 декабря стало известно, что Европейский союз предложил Украине гарантии безопасности, включающие в себя военное сотрудничество и борьбу с дезинформацией.

