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01:07, 24 декабря 2023Мир

Шесть стран ЕС отказались поддержать гарантии безопасности для Украины

Шесть стран ЕС не присоединились к гарантиям безопасности для Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Шесть стран-членов Европейского союза (ЕС) не присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента страны Андрей Сибига, передает издание «Страна.ua».

Он уточнил, что соглашение отказались поддержать Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта. «Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать стороной декларации», — отметил Сибига.

Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак рассказал, что к декларации о гарантиях безопасности присоединилась 31 страна.

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      Марина Совина
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