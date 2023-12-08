ЕС предложил Украине включающие военное сотрудничество гарантии безопасности

ЕС предложил Украине гарантии безопасности, включающие военное сотрудничество

Европейский союз предложил Украине гарантии безопасности, включающие в себя военное сотрудничество и борьбу с дезинформацией. Об этом заявил представитель ЕС, сообщает ТАСС.

«Мы предложили украинцам пакет, который называется "Гарантии безопасности" и который имеет военный компонент. Это кооперация по военным материалам — наш вклад в армию Украины (...) А еще это борьба с дезинформацией и кибербезопасность», — отметил он.

Представитель объединения уточнил, что таким образом Евросоюз вкладывает в тренировку украинских солдат, а также позволяет посмотреть, как ЕС может интегрировать оборонную индустрию Украины в свою.

Сообщается, что данное заявление было сделано в преддверии встречи министров иностранных дел Евросоюза, которая состоится 11 декабря.

Ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявила, что на данный момент возможность и необходимость дополнительных трат для Украины со стороны ЕС отсутствуют. Однако, по ее словам, Германия продолжает всеми возможными средствами обеспечивать обороноспособность Киева.