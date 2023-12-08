Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:53, 8 декабря 2023Мир

ЕС предложил Украине включающие военное сотрудничество гарантии безопасности

ЕС предложил Украине гарантии безопасности, включающие военное сотрудничество

Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters

Европейский союз предложил Украине гарантии безопасности, включающие в себя военное сотрудничество и борьбу с дезинформацией. Об этом заявил представитель ЕС, сообщает ТАСС.

«Мы предложили украинцам пакет, который называется "Гарантии безопасности" и который имеет военный компонент. Это кооперация по военным материалам — наш вклад в армию Украины (...) А еще это борьба с дезинформацией и кибербезопасность», — отметил он.

Представитель объединения уточнил, что таким образом Евросоюз вкладывает в тренировку украинских солдат, а также позволяет посмотреть, как ЕС может интегрировать оборонную индустрию Украины в свою.

Сообщается, что данное заявление было сделано в преддверии встречи министров иностранных дел Евросоюза, которая состоится 11 декабря.

Ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявила, что на данный момент возможность и необходимость дополнительных трат для Украины со стороны ЕС отсутствуют. Однако, по ее словам, Германия продолжает всеми возможными средствами обеспечивать обороноспособность Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      МОК допустил россиян до Олимпийских игр-2024 в нейтральном статусе

      Правительство раздало россиянам миллиарды рублей

      Названы сроки запуска цифрового рубля в массовый оборот

      Самолет с пассажирами на борту столкнулся с другим воздушным судном в аэропорту

      В МОК объяснили решение допустить россиян до Олимпийских игр-2024

      Путин помиловал двух жителей российского региона

      В Кремле спрогнозировали число обращений для прямой линии с Путиным

      Рост цен на яйца в России объяснили

      Путин начал знакомиться с подборками обращений граждан к прямой линии

      Новая теория объяснила две астрофизические загадки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости