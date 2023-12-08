В Европе не нашли возможности для дополнительных трат на Киев

Глава Минфина ФРГ Линднер: у ЕС нет возможностей дополнительных трат для Киева

На данный момент возможности и необходимость дополнительных трат для Украины со стороны Европейского союза (ЕС) отсутствуют. Об этом заявил глава Минфина Германии Кристиан Линднер, передает ТАСС.

«Позиция заключается в том, что Европейский союз должен быть на стороне Украины (...) Но, сверх того, мы не видим острой необходимости и возможностей для выделения дополнительных средств на новые проекты», — рассказал политик.

Линднер при этом подчеркнул, что Германия продолжает «всеми возможными средствами» обеспечивать обороноспособность Киева.

Ранее Линднер предлагал предоставить Украине постоянную военную помощь в размере пяти миллиардов евро. Он отмечал, что ФРГ уже передала Украине 22 миллиардов евро, которые включают в себя военную и гуманитарную помощь, а также расходы по приему и размещению беженцев.