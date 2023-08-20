Министр финансов Германии захотел предоставить Украине ежегодную военную помощь

Министр финансов ФРГ Линднер предложил предоставить Украине €5 миллиардов в год

Глава Федерального министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что внес в бундестаг предложение предоставить Украине постоянную военную помощь в размере пяти миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление министр сделал во время дискуссии с гражданами в Берлине в рамках Дня открытых дверей правительства Германии. Он отметил, что ФРГ уже передала Украине 22 миллиардов евро, которые включают в себя военную и гуманитарную помощь, а также расходы по приему и размещению беженцев.

«На ближайшие годы я предложил бюджетным законодателям в бундестаге внести в план сумму пять миллиардов евро ежегодно в качестве военной поддержки», — цитирует Линдера информационное агентство.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецких солдат на Украине нет и не будет. При этом он заявил, что ФРГ планирует поддерживать Киев и дальше в военном и финансовом плане.