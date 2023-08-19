Шольц заявил об отсутствии на Украине немецких солдат

Канцлер ФРГ Шольц: немецких солдат на Украине нет и не будет

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецких солдат на Украине нет и не будет. Об этом он рассказал во время дискуссии в Аугсбурге, организованной газетой Augsburger Allgemeine.

«Я стремлюсь этого избежать. Поэтому, например, на Украине нет немецких солдат и не будет», — отметил политик, отвечая на вопрос журналистов, видит ли он риск того, что Берлин будет активно задействован в военном конфликте на Украине.

При этом Шольц напомнил, что ФРГ планирует поддерживать Киев и дальше в военном и финансовом плане. Однако это «является нарушением табу, ведь Германия в последние десятилетия за редким исключением не поставляла оружие в зоны конфликтов», объяснил он. Политик считает поставки оружия Киеву правильным решением.

При этом, по его словам, при принятии каждого решения немецкое правительство следило за тем, что делают союзники и не приведет ли то или иное решение к столкновению России и НАТО.

Ранее Олаф Шольц предупредил о возможных неудобных решениях, которые будут касаться Украины и конфликта вокруг нее. Также политик заявил, что ранее Германия не поставляла другим странам вооружения, но нарушила эту традицию в ситуации с Украиной. По словам чиновника, Берлин и дальше будет оказывать Киеву политическую, финансовую, а также военную поддержку столько, сколько потребуется.