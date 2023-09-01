Офис Зеленского захотел получить гарантии безопасности Украины от 51 страны

Советник Зеленского: Украина хочет получить гарантии безопасности от 51 страны

Власти Украины хотят, чтобы гарантами ее безопасности стала 51 страна. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает РИА Новости.

Он отметил, что к формальному пакту о гарантиях безопасности уже присоединились 28 государств. Подоляк выразил надежду, что такое решение примут и остальные страны, входящие в проукраинскую коалицию. «Мы считаем, что 51 страна — это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна рассказала, что на саммите НАТО, который прошел в июле в Вильнюсе, страны G7 решили заключить двусторонние соглашения о безопасности с Украиной. К такой же схеме присоединилось еще около 20 стран. «Речь идет о продолжении той помощи, которую наша страна до сих пор оказывала Украине, и ее продлении на долгосрочную перспективу», — сказала Колонна.