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23:32, 1 сентября 2023Бывший СССР

Офис Зеленского захотел получить гарантии безопасности Украины от 51 страны

Советник Зеленского: Украина хочет получить гарантии безопасности от 51 страны
СюжетСаммит G7

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Власти Украины хотят, чтобы гарантами ее безопасности стала 51 страна. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает РИА Новости.

Он отметил, что к формальному пакту о гарантиях безопасности уже присоединились 28 государств. Подоляк выразил надежду, что такое решение примут и остальные страны, входящие в проукраинскую коалицию. «Мы считаем, что 51 страна — это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна рассказала, что на саммите НАТО, который прошел в июле в Вильнюсе, страны G7 решили заключить двусторонние соглашения о безопасности с Украиной. К такой же схеме присоединилось еще около 20 стран. «Речь идет о продолжении той помощи, которую наша страна до сих пор оказывала Украине, и ее продлении на долгосрочную перспективу», — сказала Колонна.

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    Марина Совина
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