ЕС отказался давать Украине гарантии безопасности

Стано заявил, что Евросоюз не уполномочен давать Украине гарантии безопасности

Страны Европы отдельно могут выступать гарантами безопасности для Украины, но Евросоюз в целом как блок не уполномочен это делать. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, его цитирует Deutsche Welle (DW, признано в России иноагентом).

По словам европейского политика, предоставления гарантий безопасности — прерогатива стран-членов ЕС, у которых имеются способы предложения подобных гарантий. Однако, указал он, Евросоюз сам по себе не является гарантом безопасности.

«Мы не являемся организацией безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации», — уточнил Стано, отметив, что ЕС может лишь поддержать конкретные предложения по гарантиям безопасности.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждал, что переговоры с Вашингтоном по заключению соглашения между Украиной и США о предоставлении гарантий безопасности на пути республики в НАТО уже начались. Помимо этого, консультации по гарантиям безопасности для Киева с государствами, подписавшими декларацию в Вильнюсе, начнутся в августе-сентябре.