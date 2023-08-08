Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:16, 8 августа 2023Мир

ЕС отказался давать Украине гарантии безопасности

Стано заявил, что Евросоюз не уполномочен давать Украине гарантии безопасности

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images

Страны Европы отдельно могут выступать гарантами безопасности для Украины, но Евросоюз в целом как блок не уполномочен это делать. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, его цитирует Deutsche Welle (DW, признано в России иноагентом).

По словам европейского политика, предоставления гарантий безопасности — прерогатива стран-членов ЕС, у которых имеются способы предложения подобных гарантий. Однако, указал он, Евросоюз сам по себе не является гарантом безопасности.

«Мы не являемся организацией безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации», — уточнил Стано, отметив, что ЕС может лишь поддержать конкретные предложения по гарантиям безопасности.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждал, что переговоры с Вашингтоном по заключению соглашения между Украиной и США о предоставлении гарантий безопасности на пути республики в НАТО уже начались. Помимо этого, консультации по гарантиям безопасности для Киева с государствами, подписавшими декларацию в Вильнюсе, начнутся в августе-сентябре.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Курс доллара побил новый рекорд

    РКК «Энергия» покажет базовый модуль РОС

    Названа новая дата поединка Бетербиева со Смитом

    В России предложили запретить продажу «девяток» яиц

    Стилист посоветовал россиянкам с пышными формами подходящую летнюю одежду

    27-летняя Ангелина Стречина показала фигуру в бикини

    ФНС опровергла слухи о проверке Урганта

    Путин назвал число воспользовавшихся льготной ипотекой семей

    Жених и невеста отпраздновали свадьбу прыжком со скалы

    Коллега раскрыл подробности разговоров с болевшим Володарским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости