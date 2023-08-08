В Киеве захотели проконсультироваться по гарантиям безопасности в августе

Глава офиса Зеленского Ермак: консультации о гарантиях Киеву начнутся в августе

Консультации по гарантиям безопасности для Киева с государствами, подписавшими декларацию, начнутся в августе-сентябре. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает пресс-служба ведомства.

«Договорились со всеми странами, которые являются подписантами декларации в Вильнюсе и которые присоединились к ней, о начале аналогичных консультаций. В течение этого или следующего месяца они начнутся», — сказал он.

Украинские власти выразили надежду, что первые договоры появятся уже до конца 2023 года. Помимо этого, как утверждает Ермак, начались переговоры с Вашингтоном по заключению соглашения между Украиной и США о предоставлении гарантий безопасности на пути республики в НАТО.

Ранее Зеленский назвал 12 стран, которые присоединились к декларации членов «Большой семерки» о гарантиях безопасности для Украины, в их числе Бельгия, Дания, Норвегия, Нидерланды и Швеция. Он заявлял, что до конца этого года пакет «гарантий безопасности» для республики на период до присоединения к НАТО должен стать «вполне конкретным».