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12:27, 8 августа 2023Бывший СССР

В Киеве захотели проконсультироваться по гарантиям безопасности в августе

Глава офиса Зеленского Ермак: консультации о гарантиях Киеву начнутся в августе

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Консультации по гарантиям безопасности для Киева с государствами, подписавшими декларацию, начнутся в августе-сентябре. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает пресс-служба ведомства.

«Договорились со всеми странами, которые являются подписантами декларации в Вильнюсе и которые присоединились к ней, о начале аналогичных консультаций. В течение этого или следующего месяца они начнутся», — сказал он.

Украинские власти выразили надежду, что первые договоры появятся уже до конца 2023 года. Помимо этого, как утверждает Ермак, начались переговоры с Вашингтоном по заключению соглашения между Украиной и США о предоставлении гарантий безопасности на пути республики в НАТО.

Ранее Зеленский назвал 12 стран, которые присоединились к декларации членов «Большой семерки» о гарантиях безопасности для Украины, в их числе Бельгия, Дания, Норвегия, Нидерланды и Швеция. Он заявлял, что до конца этого года пакет «гарантий безопасности» для республики на период до присоединения к НАТО должен стать «вполне конкретным».

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    Кристина Есикова
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