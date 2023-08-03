Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:27, 3 августа 2023Бывший СССР

Зеленский назвал присоединившиеся к декларации G7 по Украине страны

Зеленский назвал 12 стран, присоединившихся к гарантиям безопасности Украины

Фото: Clodagh Kilcoyne / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал 12 стран, которые присоединились к декларации членов «Большой семерки» (G7) о гарантиях безопасности для Украины. Его слова приводит «Европейская правда».

«К совместной декларации с "Группой семи" на сегодня присоединились еще 12 стран-партнеров: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция», — сказал он.

Зеленский уточнил, что на этой неделе украинские власти начинают работу над двусторонними соглашениями, первой страной стали США. По словам украинского лидера, до конца года пакет «гарантий безопасности» для республики на период до присоединения к НАТО должен стать «вполне конкретным».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что прошедший саммит альянса был непростым, но успешным для Киева. Как он утверждал, там были достигнуты «мощные» оборонные договоренности, а декларация G7 позволит заключить систему двусторонних договоров со странами-гарантами.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла народная артистка России Ирина Мирошниченко

    «ВКонтакте» запустила обновление

    В Кремле оценили перспективы ввода единой валюты БРИКС

    Найден способ пополнить российский бюджет на десятки миллиардов рублей

    Правоохранители пришли с обысками в министерство российского региона

    В Екатеринбурге нашли семью брошенной отцом на улице пятилетней девочки

    В Кремле прокомментировали подготовку встречи Путина и Эрдогана

    Стало известно о совершенствовании российских снарядов для беспилотников

    В России высказались о возобновлении зерновой сделки

    Мужчина надругался над 12-летней девочкой в лифте московской многоэтажки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости