Зеленский назвал присоединившиеся к декларации G7 по Украине страны

Зеленский назвал 12 стран, присоединившихся к гарантиям безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал 12 стран, которые присоединились к декларации членов «Большой семерки» (G7) о гарантиях безопасности для Украины. Его слова приводит «Европейская правда».

«К совместной декларации с "Группой семи" на сегодня присоединились еще 12 стран-партнеров: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция», — сказал он.

Зеленский уточнил, что на этой неделе украинские власти начинают работу над двусторонними соглашениями, первой страной стали США. По словам украинского лидера, до конца года пакет «гарантий безопасности» для республики на период до присоединения к НАТО должен стать «вполне конкретным».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что прошедший саммит альянса был непростым, но успешным для Киева. Как он утверждал, там были достигнуты «мощные» оборонные договоренности, а декларация G7 позволит заключить систему двусторонних договоров со странами-гарантами.