Глава офиса Зеленского назвал саммит НАТО «непростым, но успешным»

Глава офиса Зеленского Ермак: саммит НАТО в Вильнюсе прошел непросто, но успешно

Прошедший в Вильнюсе саммит НАТО был непростым, но успешным для Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, там были достигнуты «мощные» оборонные договоренности, а декларация G7 позволит заключить систему двусторонних договоров со странами-гарантами. Он назвал заключение декларации «большим результатом».

Также из его слов следует, что Украина рассчитывает на получение гарантий безопасности на саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет в 2024 года. Эти гарантии будут действовать до потенциального вступления Украины в альянс.

«Важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году мы одержали победу в войне и подписали гарантии безопасности для нашего государства», — отметил Ермак.

На саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали декларацию о поддержке Украины. В документе говорится о готовности поставить современную военную технику для армии, флота и ВВС в рамках предоставления гарантий безопасности.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уже заявил, что в декларации содержатся лишь «дежурные фразы». По его мнению, Зеленский пытается сохранить лицо, потому что ничего большего он добиться не смог.