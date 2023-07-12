В России отреагировали на гарантии безопасности Украины от стран G7

Сенатор Джабаров назвал дежурной фразой гарантии безопасности G7 для Украины

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление стран «Большой семерки» (G7) о том, что они предоставят Украине гарантии безопасности. В беседе с «Лентой.ру» сенатор сообщил, что проект гарантий является дежурной фразой.

«Ничего нового в этих гарантиях нет, они уже давно оказывают эти услуги Украине: и оружие, и боеприпасы, и разведданные. Зеленский пытается сохранить лицо, потому что ничего большего он добиться не смог. Пусть Зеленский довольствуется тем, что получает», — сказал он.

Это абсолютно дежурная фраза, чтобы успокоить общественное мнение

Владимир Джабаров первый зампред комитета Совфеда по международным делам

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида, чья страна в этом году председательствует в G7, сообщил, что лидеры «семерки» по итогам встречи в Вильнюсе приняли совместное заявление о дальнейшей поддержке украинской стороны, которое также содержит гарантии безопасности для Украины. «Сегодня мы можем объявить о совместной декларации о поддержке Украины», — цитирует Кисиду ТАСС.

До этого СМИ сообщали о содержании проекта документа. Так, согласно совместному заявлению, страны G7 усилят обмен разведданными, расширят обучение украинских военных и их участие в совместных военных учениях, а также будут развивать промышленную базу республики. Взамен Киев обязался провести масштабные внутренние реформы, в том числе в судебной системе, а также ввести гражданский контроль над вооруженными силами страны.