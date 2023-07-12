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17:18, 12 июля 2023Бывший СССР

В России отреагировали на гарантии безопасности Украины от стран G7

Сенатор Джабаров назвал дежурной фразой гарантии безопасности G7 для Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление стран «Большой семерки» (G7) о том, что они предоставят Украине гарантии безопасности. В беседе с «Лентой.ру» сенатор сообщил, что проект гарантий является дежурной фразой.

«Ничего нового в этих гарантиях нет, они уже давно оказывают эти услуги Украине: и оружие, и боеприпасы, и разведданные. Зеленский пытается сохранить лицо, потому что ничего большего он добиться не смог. Пусть Зеленский довольствуется тем, что получает», — сказал он.

Это абсолютно дежурная фраза, чтобы успокоить общественное мнение

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совфеда по международным делам

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида, чья страна в этом году председательствует в G7, сообщил, что лидеры «семерки» по итогам встречи в Вильнюсе приняли совместное заявление о дальнейшей поддержке украинской стороны, которое также содержит гарантии безопасности для Украины. «Сегодня мы можем объявить о совместной декларации о поддержке Украины», — цитирует Кисиду ТАСС.

До этого СМИ сообщали о содержании проекта документа. Так, согласно совместному заявлению, страны G7 усилят обмен разведданными, расширят обучение украинских военных и их участие в совместных военных учениях, а также будут развивать промышленную базу республики. Взамен Киев обязался провести масштабные внутренние реформы, в том числе в судебной системе, а также ввести гражданский контроль над вооруженными силами страны.

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    Кирилл Садовский
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