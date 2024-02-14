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20:34, 14 февраля 2024Россия

Медведев порассуждал о Макроне и кастрированном петухе

Медведев: Макрон так испугался возможного покушения в Киеве, что отменил визит
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Президент Франции Эммануэль Макрон так испугался возможного покушения в Киеве, что отменил визит в город, а также решил поделиться ядерным потенциалом Франции со всем Евросоюзом. Об этом в своем аккаунте в соцсети X на английском языке порассуждал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, Макрона не волнуют такие «мелочи» как договор о нераспространении ядерного оружия. «Французский петух превыше всего ставит задачу первым громко прокукарекать», — написал в блоге российский политик.

Далее в своем посте политик заявил, что «главный птицевод из-за океана» мог бы сразу «кастрировать хриплого петуха», и тогда тот продолжил бы «мирно клевать зерно из ладони хозяина».

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      Марк Леонов
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