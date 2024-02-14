В сети распространили версию о подготовке покушения на Макрона в Киеве
В соцсети X появился репортаж телеканала France 24 о подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита на Украину. При этом запись эфира на сайте французского телеканала отсутствует.
В репортаже показывают скриншоты переписки источника телеканала из окружения бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.
В переписке отмечается, что над операцией работал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). По словам источника, планы нарушил Залужный, который сообщил о готовящейся операции Парижу.
«Лента.ру» направила запрос телеканалу France 24 с просьбой прокомментировать появившуюся информацию.
Ранее президент Франции отложил визит на Украину ради безопасности. Запланированный на 13-14 февраля визит французского лидера в Киев переносится, однако конкретных дат пока нет.