В сети распространили версию о подготовке покушения на Макрона в Киеве

В сети появился репортаж France24 о подготовке покушения на Макрона на Украине

В соцсети X появился репортаж телеканала France 24 о подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита на Украину. При этом запись эфира на сайте французского телеканала отсутствует.

В репортаже показывают скриншоты переписки источника телеканала из окружения бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

В переписке отмечается, что над операцией работал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). По словам источника, планы нарушил Залужный, который сообщил о готовящейся операции Парижу.

«Лента.ру» направила запрос телеканалу France 24 с просьбой прокомментировать появившуюся информацию.

Ранее президент Франции отложил визит на Украину ради безопасности. Запланированный на 13-14 февраля визит французского лидера в Киев переносится, однако конкретных дат пока нет.