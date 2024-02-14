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19:58, 14 февраля 2024Мир

Телеканал France 24 опроверг сообщения о подготовке покушения на Макрона в Киеве

France 24 опроверг появление репортажа о подготовке покушения на Макрона в Киеве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Французский телеканал France 24 опроверг сообщения о появлении в эфире репортажа о подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы подтверждаем, что данный отрывок — фейк. Он никогда не был в эфире. Этот ведущий действительно работает на телеканале, но это стопроцентный продукт, созданный с помощью искусственного интеллекта», — заявили в пресс-службе телеканала.

При этом телеканал планирует показать это видео в эфире, чтобы показать пример манипуляции информацией.

Ранее в соцсети X появился репортаж телеканала France 24 о подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита на Украину. В репортаже были опубликованы скриншоты переписки источника из окружения бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

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      Семен Александров
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