Телеканал France 24 опроверг сообщения о подготовке покушения на Макрона в Киеве
Французский телеканал France 24 опроверг сообщения о появлении в эфире репортажа о подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы подтверждаем, что данный отрывок — фейк. Он никогда не был в эфире. Этот ведущий действительно работает на телеканале, но это стопроцентный продукт, созданный с помощью искусственного интеллекта», — заявили в пресс-службе телеканала.
При этом телеканал планирует показать это видео в эфире, чтобы показать пример манипуляции информацией.
Ранее в соцсети X появился репортаж телеканала France 24 о подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита на Украину. В репортаже были опубликованы скриншоты переписки источника из окружения бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.