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13:54, 11 февраля 2024Мир

Макрон отложил визит на Украину ради безопасности

Challenges: президент Франции Макрон отложил визит на Украину ради безопасности

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину ради безопасности. Об этом сообщает издание Challenges со ссылкой на Елисейский дворец.

Уточняется, что запланированный на 13-14 февраля визит французского лидера в Киев переносится, однако конкретных дат пока нет. Свою поездку в страну отменили и представители союза французских предпринимателей (Medef).

Известно, что перед поездкой Макрон намерен активизировать поддержку Украины за счет нового пакета помощи от Парижа и европейских партнеров.

Ранее сообщалось, что Евросоюз согласился предоставить Украине новый пакет помощи при соблюдении одного условия: если страна будет придерживаться демократических принципов и соблюдать права человека, в том числе права меньшинств.

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      Зарина Дзагоева
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