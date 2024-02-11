Challenges: президент Франции Макрон отложил визит на Украину ради безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину ради безопасности. Об этом сообщает издание Challenges со ссылкой на Елисейский дворец.

Уточняется, что запланированный на 13-14 февраля визит французского лидера в Киев переносится, однако конкретных дат пока нет. Свою поездку в страну отменили и представители союза французских предпринимателей (Medef).

Известно, что перед поездкой Макрон намерен активизировать поддержку Украины за счет нового пакета помощи от Парижа и европейских партнеров.

Ранее сообщалось, что Евросоюз согласился предоставить Украине новый пакет помощи при соблюдении одного условия: если страна будет придерживаться демократических принципов и соблюдать права человека, в том числе права меньшинств.

