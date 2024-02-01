ЕС согласился предоставить Киеву деньги при одном условии

ЕС предоставит Киеву 50 млрд евро при соблюдении прав меньшинств

Европейский союз (ЕС) согласился предоставить Киеву 50 миллиардов евро при одном условии — от Украины потребовали соблюдения демократических принципов и прав человека, в том числе и меньшинств. Об этом говорится в заявлении Европейского совета, сообщает ТАСС.

Согласно итоговой декларации проходящего в Брюсселе саммита ЕС по Украине, Киеву необходимо продолжить «уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, систему верховенства закона, а также гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам».

Ранее 1 февраля глава Европейского совета Шарль Мишель объявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на 50 миллиардов евро. Позже украинский президент Владимир Зеленский потребовал от ЕС выделить еще больше денег, чем было ранее согласовано. «Это должно быть не менее пяти миллиардов евро в год. На срок в четыре года», — сказал он.

