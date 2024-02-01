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16:05, 1 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский потребовал от ЕС еще больше денег после согласования помощи Киеву

Зеленский после согласования помощи Киеву от Евросоюза потребовал еще денег

Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters

Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза (ЕС) выделить еще больше денег после согласования Брюсселем помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро. Обращение украинского лидера опубликовано в его Telegram-канале.

Политик, выступая перед участниками саммита Евросоюза, отметил, что после согласования программы макрофинансовой поддержки Брюсселю следует одобрить также дополнительные взносы через Европейский фонд мира.

«Это должно быть не менее пяти миллиардов евро в год. На срок в четыре года. Это очевидный приоритет», — сказал он.

Зеленский все же поблагодарил Евросоюз за выделение пакета помощи. При этом он посетовал, что план передать Киеву миллион артиллерийских снарядов был отложен.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель объявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на 50 миллиардов евро. «Это [решение] обеспечит стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины», — написал он в соцсетях.

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      Алевтина Запольская
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