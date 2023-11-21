Медведев четыре раза оскорбил Зеленского в посте из шести предложений

Зампред Совбеза Медведев назвал бравадой слова Зеленского о покушениях на него

У Владимира Зеленского вряд ли есть шанс дожить до старости — так его шансы на долгую жизнь оценил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В своей записи, состоящей из шести предложений, Медведев четырежды оскорбил Зеленского, отреагировав на его заявления о «пяти или шести» покушениях. Медведев назвал Зеленского убожеством, бандеровским чучелом, бородатым недоразумением в зеленом, обладателем нелепой головки и дурачком.

«Вся эта дешевая бравада навевает и одну вполне очевидную мысль: при таких мощных "пророчествах" вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости... Мысли ведь иногда материальны», — написал в блоге Медведев.

Также он отметил, что Зеленского никто уже не воспринимает всерьез.

Ранее Зеленский заявил, что пережил «пять или шесть» покушений. Интервью с ним опубликовала британская газета The Sun.