The Sun: Владимир Зеленский рассказал о пяти или шести покушениях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пережил «пять или шесть» покушений. Интервью с ним публикует британская газета The Sun.

Зеленский отметил, что панику у него вызвала только первая попытка ликвидации, и сравнил ее с первой вспышкой COVID-19. «Первый раз — самый интересный. А дальше это как COVID (...) После этого я просто делюсь с вами подробностями того, что еще одна группа приехала на Украину, чтобы [попытаться] это сделать», — рассказал глава республики.

Ранее Зеленский сообщал, что операция по смене президента Украины «Майдан-3», которую, по его словам, готовят российские спецслужбы, должна быть выполнена до конца года. При этом он вновь отверг возможность организации выборов, которые должны были пройти в стране в 2024 году.