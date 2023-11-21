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10:13, 21 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности «Майдана-3»

Зеленский: цели операции «Майдан-3» могут выполнить на Украине до конца года

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция по смене главы государства «Майдан-3» должна быть выполнена до конца года. Подробности плана он раскрыл в интервью The Sun.

По его словам, спецслужбы РФ занимаются подготовкой операции. «Название операции — "Майдан-3". Она предназначена для смены президента», — сказал политик.

Зеленский добавил, что детали операции подвержены изменениям. Как утверждает украинский лидер, необязательно, что лишение его жизни — это финальная цель плана. В интервью также президент снова отверг организацию выборов, которые должны были пройти на Украине в 2024 году. Проведение голосования во время военного положения он назвал незаконным.

Ранее Зеленский уже заявлял об операции «Майдан-3». 17 ноября политик рассказал, что ее готовит Россия для госпереворота на Украине. Эту информацию он получил от украинской разведки и партнеров Киева.

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      Кристина Есикова
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