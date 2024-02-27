«Для безопасности и стабильности». Макрон заявил, что Европе необходимо поражение России на Украине

Макрон заявил о необходимости поражения России ради безопасности в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для безопасности в Европе необходимо поражение России в конфликте на Украине. Он также заявил, что консенсуса по вопросу отправки войск в страну в настоящий момент нет, но в будущем ничего исключать нельзя.

Возможность отправки войск на Украину обсуждалась на саммите в Париже

Президент Франции по итогам саммита в Париже по поддержке Украины не исключил того, что в будущем в зону проведения специальной военной операции (СВО) будут направлены войска.

Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя Эммануэль Макрон президент Франции

Он также добавил, что такая возможность обсуждалась среди вариантов на конференции. Президент Франции заявил, что для безопасности и стабильности в Европе необходимо поражение России.

Кроме того, Макрон сообщил, что Европейский союз (ЕС) договорился о создании «коалиции для глубоких ударов», под которой подразумеваются поставки Киеву ракет среднего и дальнего действия.

В России сочли исторической ошибкой Макрона отправку войск на Украину

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что отправка Францией войск на Украину станет огромной исторической ошибкой ее президента.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Он сравнил заявления Макрона «с риторикой военного преступника, которому нужен конфликт и жертвы». По словам Гемпеля, России есть чем ответить любому агрессору, посягнувшему на ее безопасность.

Высказывание Макрона также оценил основатель партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон. По его словам, сейчас необходимо искать мирное решение конфликта и начать переговоры.