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13:33, 27 февраля 2024Мир

Песков назвал последствие отправки западных войск на Украину

Песков: отправка западных войск на Украину приведет к столкновению России и НАТО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Отправка западных войск на Украину приведет к неизбежному прямому столкновению России и НАТО. Такое последствие возможного развития украинского конфликта назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оценим. И так же должны оценивать эти страны и отдавать себе отчет. И задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное, интересам граждан их стран», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что для безопасности в Европе необходимо поражение России на Украине. По его словам, консенсуса по вопросу отправки войск в страну в настоящий момент нет, но в будущем ничего исключать нельзя.

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      Виктория Кондратьева
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