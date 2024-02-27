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14:56, 27 февраля 2024Мир

Захарова уличила Макрона в желании защищать бункер Зеленского

Захарова заявила, что Макрон не отдает отчета своим словам о НАТО на Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о возможной отправке войск НАТО на Украину, вероятно решил создать дивизию СС «Шарлемань II», чтобы оборонять бункер президента Владимира Зеленского. С таким заявлением в Telegram выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что одними из последних защитников Рейхстага, рейхсканцелярии и бункера Адольфа Гитлера были бойцы французской дивизии СС «Шарлемань».

«Эммануэль, Вы решили организовать дивизию "Шарлемань II" для обороны бункера Зеленского?» — написала Захарова, добавив, что «президент Франции в принципе не отдает отчета ни в том, что говорят его подчиненные, ни в том, что произносит сам».

Ранее Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза для участия в боевых действий на Украине. Французский лидер также заявил, что России необходимо нанести поражение для обеспечения безопасности стран Европы.

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      Глеб Бажуткин
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