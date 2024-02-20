Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:11, 20 февраля 2024Мир

Франция и Китай договорились о содействии по Украине

Макрон и глава МИД Китая Ван И условились о содействии миру на Украине

Фото: Marcelo del Pozo / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Китая Ван И договорились содействовать достижению мира на Украине. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на администрацию Макрона.

Как уточняется, договоренность была достигнута в ходе визита главы МИД Китая во Францию. Собеседники выразили намерение содействовать мирному урегулированию в духе международного права.

Агентство сообщает, что французская сторона подчеркнула значительную роль, которую может сыграть Китай в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее издание Bloomberg сообщило о возможном переносе саммита по Украине из-за безучастности мировых лидеров. Украина настаивает на том, чтобы встреча состоялась в марте, хотя дата, возможно, будет перенесена на апрель или май.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Грузинского наемника приговорили к пожизненному заключению в ДНР. Он расстрелял российских военных

      Windows 10 установили за рекордное время

      53-летняя Наоми Кэмпбелл стала звездой показа популярного бренда

      В Кремле сообщили о состоявшейся встрече Путина и Шойгу

      «Радио Свобода» признали нежелательной организацией в России

      Путин порассуждал о попытках развалить Россию

      Путин раскрыл подробности готовящегося послания Федеральному собранию

      В России захотели обучать литературе и информатике по интервью Путина Карлсону

      Названа доля бесперспективных долгов россиян

      Назван неочевидный симптом рака щитовидной железы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше