Франция и Китай договорились о содействии по Украине

Макрон и глава МИД Китая Ван И условились о содействии миру на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Китая Ван И договорились содействовать достижению мира на Украине. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на администрацию Макрона.

Как уточняется, договоренность была достигнута в ходе визита главы МИД Китая во Францию. Собеседники выразили намерение содействовать мирному урегулированию в духе международного права.

Агентство сообщает, что французская сторона подчеркнула значительную роль, которую может сыграть Китай в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее издание Bloomberg сообщило о возможном переносе саммита по Украине из-за безучастности мировых лидеров. Украина настаивает на том, чтобы встреча состоялась в марте, хотя дата, возможно, будет перенесена на апрель или май.