Стало известно о возможном переносе саммита по Украине

Bloomberg: саммит по Украине могут перенести из-за безучастности мировых лидеров

Саммит, посвященный урегулированию ситуации на Украине, могут перенести из-за безучастности мировых лидеров. Об этом стало известно агентству Bloomberg, которое ссылается на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Украина настаивает на том, чтобы встреча состоялась в марте, хотя дата, возможно, будет перенесена на апрель или май из-за недостаточной вовлеченности мировых лидеров, говорится в материале.

По данным источника, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба добивается встречи с китайским коллегой Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы убедить Пекин принять участие во встрече на высоком уровне.

Ранее глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис выразил надежду на помощь Китая в проведении мирных переговоров по Украине. Дипломат также добавил, что без участия России диалога по мирному урегулированию не может состояться.