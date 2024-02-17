Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:25, 17 февраля 2024Мир

Стало известно о возможном переносе саммита по Украине

Bloomberg: саммит по Украине могут перенести из-за безучастности мировых лидеров

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Саммит, посвященный урегулированию ситуации на Украине, могут перенести из-за безучастности мировых лидеров. Об этом стало известно агентству Bloomberg, которое ссылается на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Украина настаивает на том, чтобы встреча состоялась в марте, хотя дата, возможно, будет перенесена на апрель или май из-за недостаточной вовлеченности мировых лидеров, говорится в материале.

По данным источника, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба добивается встречи с китайским коллегой Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы убедить Пекин принять участие во встрече на высоком уровне.

Ранее глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис выразил надежду на помощь Китая в проведении мирных переговоров по Украине. Дипломат также добавил, что без участия России диалога по мирному урегулированию не может состояться.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Минюст США перевел Эстонии полмиллиона долларов из замороженных активов России

      Глава МИД Украины закурил сигару во время прямого эфира

      Стало известно о возможном переносе саммита по Украине

      Москвичей предупредили о новом циклоне

      Женщина подожгла банк из-за нехватки денег

      Премьер Нидерландов отверг вариант вступления Украины в НАТО во время конфликта

      США назвали помощь Украине источником гордости

      При атаке на стадион в Белгороде бабушка получила ранения средней тяжести

      В России начнут продавать еще один китайский автомобиль

      На Украине группа партизан взорвала эшелон с боеприпасами НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше