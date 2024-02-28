МИД Литвы поддержал заявление Макрона по Украине

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал подумать над предложением Макрона по Украине

Западу стоит всерьез подумать над предложением президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в социальной сети X, призвав поддержать заявление французского лидера.

«Судьба Европы решается на поле боя на Украине. Во времена, подобные тем, в которых мы живем, очень необходимы политическое лидерство, амбиция и решимость мыслить нетрадиционно. Инициатива вчерашней встречи в Париже заслуживает внимания», — написал руководитель дипломатического ведомства.

26 февраля в Париже на конференции о поддержке Киева Макрон заявил, что войска стран Европейского союза могут отправиться на Украину. Он подчеркнул, что официально консенсус по вопросу не достигнут, но такую возможность нельзя исключать.

Ранее о возможности отправки литовских солдат на Украину рассказал также советник президента республики Кястутис Будрис. По его словам, военные могут заняться обучением бойцов украинской армии.

