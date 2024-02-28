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11:53, 28 февраля 2024Бывший СССР

МИД Литвы поддержал заявление Макрона по Украине

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал подумать над предложением Макрона по Украине

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Западу стоит всерьез подумать над предложением президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в социальной сети X, призвав поддержать заявление французского лидера.

«Судьба Европы решается на поле боя на Украине. Во времена, подобные тем, в которых мы живем, очень необходимы политическое лидерство, амбиция и решимость мыслить нетрадиционно. Инициатива вчерашней встречи в Париже заслуживает внимания», — написал руководитель дипломатического ведомства.

26 февраля в Париже на конференции о поддержке Киева Макрон заявил, что войска стран Европейского союза могут отправиться на Украину. Он подчеркнул, что официально консенсус по вопросу не достигнут, но такую возможность нельзя исключать.

Ранее о возможности отправки литовских солдат на Украину рассказал также советник президента республики Кястутис Будрис. По его словам, военные могут заняться обучением бойцов украинской армии.

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      Глеб Палехов
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