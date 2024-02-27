В Литве заявили о возможности отправки военных на Украину

Советник президента Литвы Будрис: отправка военных на Украину возможна

Власти Литвы рассматривают возможность отправки на Украину военных для обучения солдат украинской армии. Об этом заявил советник президента Литвы Кястутис Будрис, передает LRT.

«Мы говорим о такой возможности, и делаем это совершенно открыто. Есть много нюансов относительно того, что может произойти и при каких условиях. (...) Множество различных моделей для учебной миссии, постоянно обсуждаются различные варианты», — передаются в публикации слова Будриса.

Он добавил, что на сегодняшний момент главным приоритетом европейской политики безопасности должно стать насыщение украинской армии боеприпасами.

Ранее в Литве также начали угрожать Москве. По словам посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса, если Россия бросит вызов НАТО, «Калининград будет нейтрализован первым».