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18:31, 27 февраля 2024Бывший СССР

В Литве заявили о возможности отправки военных на Украину

Советник президента Литвы Будрис: отправка военных на Украину возможна

Фото: Janis Laizans / Reuters

Власти Литвы рассматривают возможность отправки на Украину военных для обучения солдат украинской армии. Об этом заявил советник президента Литвы Кястутис Будрис, передает LRT.

«Мы говорим о такой возможности, и делаем это совершенно открыто. Есть много нюансов относительно того, что может произойти и при каких условиях. (...) Множество различных моделей для учебной миссии, постоянно обсуждаются различные варианты», — передаются в публикации слова Будриса.

Он добавил, что на сегодняшний момент главным приоритетом европейской политики безопасности должно стать насыщение украинской армии боеприпасами.

Ранее в Литве также начали угрожать Москве. По словам посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса, если Россия бросит вызов НАТО, «Калининград будет нейтрализован первым».

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      Глеб Палехов
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