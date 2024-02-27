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14:52, 27 февраля 2024Бывший СССР

В Литве пригрозили нейтрализовать Калининград

В Литве пригрозили нейтрализовать Калининград в случае конфликта НАТО с Россией
СюжетРоссия и НАТО:
Линас Линкявичюс

Линас Линкявичюс. Фото: Saeima / Wikimedia

В случае конфликта России с НАТО альянс первым нейтрализует Калининград, пригрозил Москве посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, написав об этом в социальной сети X.

«После интеграции Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" первым», — рассказал он.

Дипломат также отметил, что заявления Москвы о том, что Россия окружена НАТО, «теперь становятся реальностью».

Ранее бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область «оккупированной территорией». Он заявил, что в случае конфликта с Россией НАТО ликвидирует регион.

24 февраля о рисках нападения на Калининград в случае конфликта России с альянсом сообщало китайское издание Asia Times. Обозреватель издания отметил, что для помощи Украине Североатлантический альянс может использовать свои воздушные силы.

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      Александр Курбатов
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