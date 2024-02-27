В Литве пригрозили нейтрализовать Калининград в случае конфликта НАТО с Россией

В случае конфликта России с НАТО альянс первым нейтрализует Калининград, пригрозил Москве посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, написав об этом в социальной сети X.

«После интеграции Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" первым», — рассказал он.

Дипломат также отметил, что заявления Москвы о том, что Россия окружена НАТО, «теперь становятся реальностью».

Ранее бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область «оккупированной территорией». Он заявил, что в случае конфликта с Россией НАТО ликвидирует регион.

24 февраля о рисках нападения на Калининград в случае конфликта России с альянсом сообщало китайское издание Asia Times. Обозреватель издания отметил, что для помощи Украине Североатлантический альянс может использовать свои воздушные силы.