В Китае раскрыли возможный план НАТО против России

AT: в возможном конфликте с Россией НАТО будет нападать на Калининград

В возможном конфликте с Россией из-за Украины НАТО может попытаться напасть на Калининград. Об этом пишет Asia Times (АТ).

«В качестве альтернативы НАТО может попытаться ликвидировать российский стратегический анклав в Калининграде», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что власти Литвы с 1 марта ограничат высадку и посадку пассажиров на пограничных пунктах Кяна и Кирбатай с поездов, следующих в Калининград. Правительство Литвы уточнило, что пассажиры могут высаживаться в исключительных случаях, решение об этом будет принимать Государственная пограничная служба Литвы (VSAT).