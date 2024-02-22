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03:01, 22 февраля 2024Бывший СССР

В Литве запретят россиянам высаживаться из следующих в Калининград поездов

Власти Литвы с 1 марта ограничат высадку с поездов, следующих в Калининград
СюжетВизы в Европу:

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Власти Литвы с 1 марта ограничат высадку и посадку пассажиров на пограничных пунктах Кяна и Кирбатай с поездов, следующих в Калининград. Об этом сообщает местный портал 15min со ссылкой на постановление правительства.

Первая станция находится на границе с Белоруссией, на ней останавливаются поезда, следующие в российский эксклав и из него.

Кибартай находится неподалеку от границы с Калининградской областью. Правительство Литвы уточнило, что пассажиры могут высаживаться в исключительных случаях, решение об этом будет принимать Государственная пограничная служба Литвы (VSAT).

При этом власти страны не пояснили, смогут ли выходить из поездов россияне с паспортами Европейского союза (ЕС), визами и видом на жительство.

В России уже установлено, что ее граждане не могут садиться и высаживаться в Литве из поездов, следующих в Калининград, даже если у них есть действующая Шенгенская виза. Для лиц, которые не имеют документов на право въезда в Шенгенскую зону, оформляется упрощенный транзит для железнодорожного транспорта, который также не дает права посадки и высадки на территории республики.

В декабре 2022 года власти Калининградской области опасались, что Литва может полностью запретить транзит в регион.

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      Марина Совина
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