В Литве запретят россиянам высаживаться из следующих в Калининград поездов

Власти Литвы с 1 марта ограничат высадку с поездов, следующих в Калининград

Власти Литвы с 1 марта ограничат высадку и посадку пассажиров на пограничных пунктах Кяна и Кирбатай с поездов, следующих в Калининград. Об этом сообщает местный портал 15min со ссылкой на постановление правительства.

Первая станция находится на границе с Белоруссией, на ней останавливаются поезда, следующие в российский эксклав и из него.

Кибартай находится неподалеку от границы с Калининградской областью. Правительство Литвы уточнило, что пассажиры могут высаживаться в исключительных случаях, решение об этом будет принимать Государственная пограничная служба Литвы (VSAT).

При этом власти страны не пояснили, смогут ли выходить из поездов россияне с паспортами Европейского союза (ЕС), визами и видом на жительство.

В России уже установлено, что ее граждане не могут садиться и высаживаться в Литве из поездов, следующих в Калининград, даже если у них есть действующая Шенгенская виза. Для лиц, которые не имеют документов на право въезда в Шенгенскую зону, оформляется упрощенный транзит для железнодорожного транспорта, который также не дает права посадки и высадки на территории республики.

В декабре 2022 года власти Калининградской области опасались, что Литва может полностью запретить транзит в регион.

