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21:16, 28 февраля 2024Мир

Германия отказалась считать себя участником конфликта на Украине

Шольц: Германия не является участником конфликта на Украине
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Германия не является участником конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, никто не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну России и НАТО. Шольц отметил, что так считают «все наши союзники». Это означает, что немецкая армия никак не будет участвовать в боевых действиях.

Таким образом Шольц отреагировал на призыв президента Франции Эммануила Макрона направить войска западных стран на Украину, чтобы не допустить победы России. Однако никто эту инициативу не поддержал.

Ранее в феврале Шольц в очередной раз выступил против отправки на Украину дальнобойных ракет Taurus. По мнению канцлера, такой шаг может втянуть Берлин в прямое военное столкновение с Россией.

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      Марина Совина
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