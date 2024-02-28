Германия отказалась считать себя участником конфликта на Украине

Шольц: Германия не является участником конфликта на Украине

Германия не является участником конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, никто не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну России и НАТО. Шольц отметил, что так считают «все наши союзники». Это означает, что немецкая армия никак не будет участвовать в боевых действиях.

Таким образом Шольц отреагировал на призыв президента Франции Эммануила Макрона направить войска западных стран на Украину, чтобы не допустить победы России. Однако никто эту инициативу не поддержал.

Ранее в феврале Шольц в очередной раз выступил против отправки на Украину дальнобойных ракет Taurus. По мнению канцлера, такой шаг может втянуть Берлин в прямое военное столкновение с Россией.