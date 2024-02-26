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16:12, 26 февраля 2024Мир

Канцлер Германии выступил против поставок Киеву ракет Taurus

Шольц: поставка Украине ракет Taurus может втянуть Германию в конфликт

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Поставка крылатых ракет Taurus на Украину может втянуть Германию в российско-украинский конфликт. Об это заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает ТАСС.

«Мы нигде не должны быть связаны с целями, которые достигнет эта система. И эта ясность необходима. Я поражаюсь, что некоторых даже не волнует, что они даже не задумываются над тем, что дело может в известной мере дойти до участия в войне из-за того, что мы делаем», — с таким заявлением выступил канцлер.

Шольц добавил, что отказ от поставок подобного рода ракет — это окончательное решение.

Ранее стало известно, что Германия ведет тайные переговоры с Индией для покупки у страны боеприпасов и передаче их Вооруженным силам Украины (ВСУ) через посредников. Уточняется, что индийское правительство не хочет заниматься этим открыто, чтобы не портить дружественные отношения с Россией.

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      Дарья Балацкая
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