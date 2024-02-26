Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:13, 26 февраля 2024Мир

Стало известно о тайных переговорах Германии с Индией для помощи Украине

Spiegel: Германия ведет тайные переговоры с Индией для военной помощи ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Германия тайно ведет перегоры с Индией для покупки у страны боеприпасов и передаче его Вооруженным силам Украины (ВСУ) через посредников. Об этом пишет Spiegel.

«Правительство в Нью-Дели открыто не желает продавать свои гранаты, так как Индия по-прежнему поддерживает дружеские отношения с Москвой. В результате сейчас ведутся конфиденциальные переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников», — отмечает издание.

Выбор Берлина пал на Индию в связи с тем, что в стране хранится несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов. Подобные переговоры, подчеркивает издание, также возможны с арабскими, балканскими и африканскими странами, которые имеют большие запасы снарядов.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      «Меня взяли в плен красиво». Российские военные нашли солдата ВСУ, который неделю прятался в Авдеевке. Что он рассказал?

      Конгресс США не смог договориться по предотвращению шатдауна

      Продажи жилья после ужесточения ипотеки в России оценили

      Звезда «Женского стендапа» рассказала о нелепых сообщениях от поклонников

      Детей завалило песком во время игры на пляже

      В Крыму спасли застрявшую в горах группу туристов

      Муж Инстасамки показал ее лицо без макияжа и бровей

      В российском регионе трехлетний мальчик попал в реанимацию из-за капель бабушки

      «Тинькофф» переехал с Кипра на остров Русский

      Стало известно о тайных переговорах Германии с Индией для помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше