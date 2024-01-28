Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:41, 28 января 2024Мир

Крупнейший импортер оружия предпочтет России США

Reuters: Индия решила отказаться от российского оружия в пользу американского

Фото: Reuters

Индия откажется от российских боеприпасов в пользу американских. О планах крупнейшего импортера оружия пишет Reuters со ссылкой на источники.

Такое решение может подтолкнуть Москву к сближению с Пекином, беспокоятся власти Индии. Россия является крупнейшим поставщиком вооружений в Индию, которые необходимы в пограничных спорах с Пакистаном и Китаем.

Материалы по теме:
Ракеты, истребители и танки: какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
Ракеты, истребители и танки:какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
11 ноября 2022
Проклятие команчи Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache
Проклятие команчиПочему США ищут замену легендарному вертолету Apache
6 марта 2020

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), за последние 20 лет Россия обеспечила 65 процентов закупок на сумму более 60 миллиардов долларов. Объемы поставок снизились с началом спецоперации.

Согласно докладу института, крупнейшими в мире экспортерами оружия остаются США и Россия. Однако с 2018 года разрыв между державами сильно вырос: показатели РФ снизились на 31 процент. Наряду с Индией больше всего вооружения закупают Катар и Украина.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Освенцим освободила именно Красная армия». Главу Еврокомиссии обвинили в попытке переписать историю

      Губернатор рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

      СКР возбудил дело из-за нападения на журналистов во время семинара VIP-коуча

      Международная федерация тяжелой атлетики отстранила 16 россиян

      В Крыму захотели признать годы нахождения в составе Украины незаконными

      Петербурженка обвинила охранника школы в побоях

      В Германии рассказали о превосходстве России над Украиной по всему фронту

      Клиентка обвинила в «высасывании» денег VIP-коуча Инну Тлиашинову

      В Совфеде заявили о последствиях конфискации активов России для Запада

      Крупнейший импортер оружия предпочтет России США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше