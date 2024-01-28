Крупнейший импортер оружия предпочтет России США

Reuters: Индия решила отказаться от российского оружия в пользу американского

Индия откажется от российских боеприпасов в пользу американских. О планах крупнейшего импортера оружия пишет Reuters со ссылкой на источники.

Такое решение может подтолкнуть Москву к сближению с Пекином, беспокоятся власти Индии. Россия является крупнейшим поставщиком вооружений в Индию, которые необходимы в пограничных спорах с Пакистаном и Китаем.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), за последние 20 лет Россия обеспечила 65 процентов закупок на сумму более 60 миллиардов долларов. Объемы поставок снизились с началом спецоперации.

Согласно докладу института, крупнейшими в мире экспортерами оружия остаются США и Россия. Однако с 2018 года разрыв между державами сильно вырос: показатели РФ снизились на 31 процент. Наряду с Индией больше всего вооружения закупают Катар и Украина.