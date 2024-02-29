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07:07, 29 февраля 2024Мир

Захарова оценила уровень отношений России с Германией и Францией

Захарова: отношения РФ с Германией и Францией находятся на самом низком уровне

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Отношения России с Германией и Францией на данный момент находятся на беспрецедентно низком уровне. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, подписание соглашения по безопасности с Киевом никак не отразилось на отношениях Парижа и Берлина с Москвой. Захарова отметила, что обе страны «оставили на задворках истории объемный багаж масштабного взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, накопленный несколькими поколениями».

Она подчеркнула, что Россия не стремилась к ухудшению отношений с немецкой и французской стороной. Дипломат напомнила, что власти стран уже два года снабжают оружием Украину, способствуя эскалации конфликта. «Все это делает их прямыми соучастниками деяний киевского режима», — указала она.

16 февраля федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. После встречи Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона на следующий день аналогичный документ был принят в Париже.

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      Марина Совина
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