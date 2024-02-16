Зеленский и Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности

Зеленский и Шольц подписали соглашение о сотрудничестве и гарантиях безопасности

Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве по безопасности в продолжение декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины, об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоровов, его слова приводит РИА Новости.

По заявлению Владимира Зеленского, документ подразумевает поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро (688,8 миллиардов рублей) на этот год. Соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможного будущего конфликта России и Украины.

Зеленский заявил, что деньги пойдут на оплату уже заключенных контрактов на покупку вооружения.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мирные переговоры по Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции. По словам канцлера, дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине предпринимаются давно.