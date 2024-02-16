Канцлер Германии заявил о бессмысленности мирных переговоров по Украине

Шольц: переговоры по Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции

Мирные переговоры по Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

По словам канцлера, дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине предпринимаются давно. Он напомнил о «переговорах с участием представителей всего мира» в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте.

«Конечно, сам по себе призыв к переговорам не решает проблемы. Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла», — заверил Шольц.

Однако канцлер подчеркнул, что Россия имеет возможность «в любое время завершить конфликт», если Москва примет решение отвести войска.

Ранее Шольц и Зеленский подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве по безопасности в продолжение декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины. Отмечается, что детали соглашения будут обнародованы позже.