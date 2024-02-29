Путин: последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны

Президент России Владимир Путин предупредил о последствиях отправки на Украину военных контингентов НАТО. Об этом он заявил во время оглашения послания Федеральному Собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Ранее на Западе обсудили возможность отправки войск на Украину.

По словам Путина, теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны. «Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие», — сказал президент. Речь идет и об оружии, способном поражать цели на территории этих стран, уточнил он.

В выступлении Путин заявил о многократно возросших возможностях российской армии. По словам главы государства, боевые части Вооруженных сил прочно завладели инициативой и наступают по ряду различных направлений.