Путин заявил о многократно возросших возможностях Российской армии

Путин: боевые возможности Вооруженных сил России увеличились многократно

Боевые возможности Вооруженных сил (ВС) России увеличились многократно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, боевые части Вооруженных сил прочно завладели инициативой и наступают по ряду различных направлений.

Ранее Путин заявил, что в зоне специальной военной операции (СВО) находятся более 600 тысяч человек. По словам российского лидера, российским военнослужащим, участвующим в СВО, приходится удерживать линию фронта протяженностью более 2000 километров.

«Что-то нужно донастраивать всегда, потому что зона боевых действий большая», — отметил глава государства.