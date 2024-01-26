Путин назвал количество находящихся в зоне СВО человек

Президент России Путин: в зоне СВО находятся более 600 тысяч человек

В зоне специальной военной операции (СВО) находятся более 600 тысяч человек. Об этом на встрече со студентами, участвующими в СВО, заявил президент России Владимир Путин. Трансляция мероприятия с участием главы государства ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам российского лидера, российским военнослужащим, участвующим в СВО, приходится удерживать линию фронта в более чем две тысячи километров.

Как ранее сообщали в Министерстве обороны России, среди граждан страны были мобилизованы более 300 тысяч человек.