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18:17, 26 января 2024Россия

Путин назвал количество находящихся в зоне СВО человек

Президент России Путин: в зоне СВО находятся более 600 тысяч человек
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) находятся более 600 тысяч человек. Об этом на встрече со студентами, участвующими в СВО, заявил президент России Владимир Путин. Трансляция мероприятия с участием главы государства ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам российского лидера, российским военнослужащим, участвующим в СВО, приходится удерживать линию фронта в более чем две тысячи километров.

Как ранее сообщали в Министерстве обороны России, среди граждан страны были мобилизованы более 300 тысяч человек.

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